公路工程排污殺魚 養殖戶損百萬元

【本報綜合報道】浙江省寧波市有企業在楊梅嶺水庫違規排污，導致大量魚群死亡，養殖戶損失上百萬人民幣。寧海縣水利局上周四稱正進一步抓緊協調，推動施工單位和養殖承包戶賠償糾紛妥善解決。

賠償掀紛爭 水利局協調 事發於去年9月，養殖承包戶去年9月15日反映水庫出現魚群死亡現象，並投訴指沈海高速改擴建工程施工單位中鐵十六局偷排泥漿等違規施工，要求賠償損失。寧海縣水利局會同交通、生態環境、農業農村等部門第一時間介入調查，採集水樣及魚類樣本送市海洋與漁業研究院作進一步檢測分析，同時對現場死魚秤重公證，委託專業單位進行無公害處理。寧海縣水利局已多次組織施工單位及養殖承包商進行協商，因雙方對責任認定、賠償比例標準有爭議，尚未達成協議。

梅林街道工作人員上周三堅稱，施工方沒有違法排污，只是在水底打樁，之前街道多次從中調解也沒有成功，又稱橋樑工程是瀋海高速公路改擴建工程的一部分，瀋海高速公路改擴建是寧海縣的重點工程。