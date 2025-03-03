內陸水域春季禁漁期 各地加強查處違規

【本報綜合報道】珠江、淮河、錢塘江、閩江等內陸水域於3月1日凌晨零時至6月30日24時實行春季禁漁期制度，禁止娛樂性質的游釣和休閒漁業以外的所有捕撈作業。農業農村部上周五在廣東肇慶、安徽淮南、浙江杭州、福建福州開展相關水域春季禁漁聯合執法行動同步部署活動。

珠江記錄魚類達659種 春季禁漁期間，各地漁業行政主管部門將完善執法機制，深化與公安、海事、市場監管等部門協同聯動，強化編隊執法；加大執法力度，強化日常巡查與專項整治、水上明查與陸上暗訪、執法專管與巡護群管、嚴厲懲處與宣傳教育相結合，加強巡查，依法查處各類非法捕撈行為；深入漁區漁村開展春季禁漁政策宣傳，營造良好禁漁氛圍。農業農村部還將加大暗查暗訪、掛牌督辦等工作力度，督促各地切實落實屬地責任，加強春季禁漁期間執法監管，保護水生生物資源和水域生態環境，推動漁業綠色可持續發展。

珠江、淮河、錢塘江、閩江等是內地重要內陸水系，珠江監測記錄到的魚類達659種，淮河監測記錄到的魚類達115種。