徐家匯28.5℃ 3月初最高溫紀錄 兩日兩破極速

上海中心城區（徐家匯站）昨日最高氣溫達28.5℃，再次刷新上周六（1日）才衝破的3月初最高氣溫紀錄，成為自1873年有氣象紀錄以來的最熱3月初。此外，寶山、嘉定、青浦、閔行及松江最高氣溫突破29℃。

徐家匯站上周六下午2時氣溫達到28℃，昨日比前天高出0.5℃，連續兩天打破徐家匯觀測站建站以來3月初最高氣溫紀錄，成為152年以來最熱3月初。徐家匯站有正式氣象紀錄以來，2月26日至3月5日期間最暖一天出現在1921年2月27日，最高氣溫28.5℃，但已由昨日的最高氣溫追平。

杭州一周內急升逾20℃ 南方上周六經歷顯著升溫，江南一帶氣溫普遍突破26℃，而廣西、福建、湖南、安徽、浙江、貴州、江西局地出現30℃以上高溫，在3月初相當罕見。然而幾天前，南方還處於寒冷狀態，杭州上周二最高氣溫僅7.7℃，不到一周溫度急升逾20℃。

氣溫將速降 又濕又冷 一股較強冷空氣從北方南下，還將伴隨大範圍雨雪，南方回暖只是曇花一現，溫度迅即回落至冬季水平。在江淮氣旋東移影響下，上海今日天陰有陣雨，局部累積雨量可達中到大雨，並可能伴有雷電，有西北風4至5級，陣風6級。最高氣溫將跌至13℃，跌幅逾15℃，全天又濕又冷。

中國天氣網氣象分析師孫倩倩表示，新一輪降溫還不能稱為倒春寒，倒春寒是進入春季一段時間後，尤其是指春季中後期持續偏冷現象。本次降溫最顯著的江淮、江南等地還未入春，因此不能說是倒春寒。本報綜合報道