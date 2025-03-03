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文錦渡截兩人 搜出82舊手機
廣東省深圳市羅湖區文錦渡海關關員日前監管入境旅客時發現兩名旅客神情緊張，於是上前攔查，在首名旅客背部及腿部發現40部正被透明膠紙綁藏手機，再在第二名旅客腰部及腿部起出另外42部同樣使用透明膠紙綁藏手機。經檢查，上述手機涉及多個品牌，均為有使用痕迹舊手機。（綜合報道）
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