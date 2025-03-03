去年社保就業支出 逾4.5萬億首超教育

專家：老齡化加劇 補助金上調 財政部早前公布2024年全國財政收支情況，其中社會保障和就業支出逾4.21萬億元（人民幣‧下同，約4.5萬億港元），首次超越近4.2萬億元（約4.5萬億港元）教育支出。有專家估計，上述現象與人口老化有關，難以判斷會否持續下去。

根據數據，全國去年一般公共預算支出超過28.4萬億元（約30.4萬億港元），較2023年增長3.6%。若單看主要支出科目情況，社保和就業支出居首，較去年增長5.6%，教育支出排第二，按年增長2%，農林水支出則以逾2.7萬億元（約2.9萬億港元）排第3。

60後退休人員增長快 社會保障和就業支出具體分為30項支出，包括財政對基本養老保險基金補助、行政事業單位養老支出、人力資源和社會保障管理事務支出、撫恤、殘疾人事業、社會福利、就業補助、民政管理事務等，當中以財政對基本養老保險基金補助及行政事業單位養老支出佔比最高。

由於2024年社保和就業支出細分數據尚未公開，上海財經大學教授鄭春榮分析2018年及2023年細分數據後發現，社保和就業支出從2018年約2.7萬億元，增至2023年約3.9萬億元（4.2萬億港元），5年間增加約1.2萬億元（約1.3萬億元），其中財政對基本養老保險基金補助增加3,000億元（約3,210億港元），行政事業單位養老支出增加了6,400億元（約6,848億港元）。他說：「由此可見，社保和就業支出的快速增加，主要就是行政事業單位養老支出和財政對基本養老保險基金補助增加較快，而這背後的原因還是中國老齡化速度加快，60後的退休人員增長很快，且養老金上調，帶來支出增加。」

談及社保和就業支出未來會否繼續多過教育支出時，西南財經大學財政稅務學院副教授楊良松認為難以判斷，理由是公共教育支出還有增長空間，尤其貧困地區需加大投入，再加上相關制度設計逐步優化，養老保險保費收入及支出缺口可能趨向減少，可減少財政補助養老保險支出。

已踏入中度老齡化社會 《中國統計年鑑2024》顯示，中國2023年達到65歲或以上人口數超過2.1億人，佔總人口15.4%，老年撫養比為22.5%。根據國際慣例，當社會中65歲或以上人口佔比達到總人口14%至21%就會被稱為中度老齡化社會，即代表中國已邁入中度老齡化社會。本報綜合報道