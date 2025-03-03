強姦不遂致事主喪命 殺人犯死緩改判死刑
女子避狼爪誤墮水塘 遭敲打身軀無法上岸
河南省駐馬店市平輿縣一名男子強姦未遂致女子溺斃一案有新進展，河南省高級人民法院上周五二審宣判，推翻一審的死緩判決改判死刑，決定執行死刑並依法報請最高人民法院核准。
根據二審裁決，被告陳林所犯故意殺人罪改判死刑，剝奪政治權利終身，與其所犯強姦罪併罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。
誘騙上車到偏遠地段出手
案發於去年7月25日晚，陳林和朋友飲酒後駕駛電動三輪車回家，途中遇到受害人閆×。陳林將閆×誘騙上車並載到偏僻地段，先後兩次欲強姦均未得逞。閆×躲避陳林期間跌入水塘，陳林怕對方逃脫後報警，於是用樹枝多次敲打閆×身體不讓其上岸，終導致閆×溺水死亡。
駐馬店市中級人民法院去年12月16日不公開開庭審理案件，今年1月15日作出一審判決，以強姦罪、故意殺人罪，數罪併罰判陳林死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身並限制減刑。宣判後，駐馬店市人民檢察院以量刑畸輕提出抗訴，附帶民事訴訟原告人提出上訴。
法官斥被告行為卑劣殘忍
河南省高級人民法院受理案件後組成合議庭不公開審理，根據原審證據及檢察機關二審出示的新證據，認為陳林故意殺人、強姦的事實清楚，證據確實充分。陳林對受害人心生歹念，意圖調戲，繼而多次實施強姦未遂，致對方因躲避侵害而掉入水塘中，陳林因恐怕罪行敗露而產生殺人滅口的念頭，導致受害人溺斃。陳林犯罪動機卑劣，犯罪手段殘忍，犯罪情節極為惡劣，罪行極其嚴重。雖有認罪認罰情節，但結合其犯罪事實、犯罪性質、情節及對社會的危害程度，依法對其不予從輕處罰，遂作出上述改判。本報綜合報道
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