強姦不遂致事主喪命 殺人犯死緩改判死刑

案發於去年7月25日晚，陳林和朋友飲酒後駕駛電動三輪車回家，途中遇到受害人閆×。陳林將閆×誘騙上車並載到偏僻地段，先後兩次欲強姦均未得逞。閆×躲避陳林期間跌入水塘，陳林怕對方逃脫後報警，於是用樹枝多次敲打閆×身體不讓其上岸，終導致閆×溺水死亡。

法官斥被告行為卑劣殘忍

河南省高級人民法院受理案件後組成合議庭不公開審理，根據原審證據及檢察機關二審出示的新證據，認為陳林故意殺人、強姦的事實清楚，證據確實充分。陳林對受害人心生歹念，意圖調戲，繼而多次實施強姦未遂，致對方因躲避侵害而掉入水塘中，陳林因恐怕罪行敗露而產生殺人滅口的念頭，導致受害人溺斃。陳林犯罪動機卑劣，犯罪手段殘忍，犯罪情節極為惡劣，罪行極其嚴重。雖有認罪認罰情節，但結合其犯罪事實、犯罪性質、情節及對社會的危害程度，依法對其不予從輕處罰，遂作出上述改判。本報綜合報道