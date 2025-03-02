新西蘭火山爆發22死 島主家族獲撤控

【本報綜合報道】新西蘭北島旅遊勝地懷特島2019年12月9日發生火山爆發，造成22名遊客及導遊死亡，另有數十人受傷。懷特島土地擁有人的控股公司去年被控未履行對遊客健康與安全的義務，上周五獲新西蘭高等法院裁定上訴得直，撤銷控罪。

書面裁決指出，事發的是未開發土地，根據《工作健康安全法》，由巴特爾（Buttle）3兄弟擁有的Whakaari管理有限公司（WML）只是允許旅遊營運商帶隊登島，並收取許可證費用；在法律上不應被視為管理或控制工作場所的實體，因此沒有義務確保遊客健康與安全。

監管機構或上訴 懷特島火山爆發後，新西蘭職場安全監管機構「WorkSafe」根據《工作健康安全法》起訴包括WML、巴特爾3兄弟等13個涉事組織及個人，其中WML被判罰款數百萬美元。「WorkSafe」指正考慮是否尋求上訴。懷特島自1936年起屬巴特爾家族私有，2008年成立WML，家族聲明稱希望今次判決能為類似情況下的土地所有者提供明確法律指引。