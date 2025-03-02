文在寅暗斥尹錫悅為戒嚴 煽動反華情緒

南韓前總統文在寅上周五表示，中國對南韓至關重要，但部分政客為了替緊急戒嚴尋找合理藉口而煽動反華情緒令人擔憂。

文在寅在社交網發文，指出中國在經濟、安全、朝鮮半島和平，乃至東北亞局勢穩定方面，對南韓而言是至關重要的國家。他批評南韓一些政客為戒嚴事件辯解，並藉此煽動反華情緒，做法令人痛惜和擔憂。文在寅稱：「無論我們多麼重視韓美同盟，也不會改變中國是（對南韓）第二重要國家的事實。」

文在寅認為，就像南韓需要中國一樣，中國也需要南韓，兩國關係既是無法搬走的鄰居，又無法背對背相處。除了一起好好生活，別無他路。他呼籲，正如南韓不應該煽動或加劇反華情緒，中國也不應該因為薩德問題，而採取報復措施、庇護北韓開發核武導彈，以及對周邊國家採取霸權行為等。

稱後悔提拔尹 連累中韓 南韓極右組織和部分執政國民力量黨國會議員，近期頻頻散播中國干涉南韓選舉的言論，總統尹錫悅支持者還試圖強闖中國大使館，導致反華情緒升溫。文在寅早前受訪指，後悔任內提拔尹錫悅擔任檢察總長一職，為他後來競選總統奠定基礎，錯誤決定不僅連累中國，更害苦整個南韓。

中國駐韓國大使戴兵上周二指出，南韓部分勢力炮製涉華謠言，煽動反華情緒，影響南韓形象及損害中韓友好互信，干擾中韓雙方改善發展兩國關係的努力。

他說，中方已經向南韓政府、國會、朝野主要政黨表達嚴重關切，相信南韓民眾有能力明辨是非，認清並抵制一些人利用涉華因素的政治企圖。本報綜合報道