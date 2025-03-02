土國庫爾德工人黨解除武裝

囚禁在土耳其的庫爾德工人黨（PKK）領袖奧賈蘭上周四公開呼籲，PKK需放下武器並自行解散。PKK昨宣布，將響應奧賈蘭的號召，解除武裝並立即停火。聲明指，除非受到攻擊，否則PKK不會採取武裝行動，希望土耳其能夠釋放奧賈蘭，讓他領導PKK解除武裝進程。（綜合報道）