兩岸國際

土國庫爾德工人黨解除武裝

囚禁在土耳其的庫爾德工人黨（PKK）領袖奧賈蘭上周四公開呼籲，PKK需放下武器並自行解散。PKK昨宣布，將響應奧賈蘭的號召，解除武裝並立即停火。聲明指，除非受到攻擊，否則PKK不會採取武裝行動，希望土耳其能夠釋放奧賈蘭，讓他領導PKK解除武裝進程。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者