兩岸國際

泰指40維族人自願遣返中國

多國就泰國將40名維吾爾族人遣返回中國表示遺憾，泰國移民局上周五公開現場片段，力證有關人員是自願遣返。另外，美國和日本指遣返行動引起安全隱憂，提醒在泰公民要提高警覺注意安全，觀光設施、餐廳、酒店、購物中心容易成為恐襲目標。（綜合報道）
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