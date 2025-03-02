華府解僱研究天氣逾880員工 惹質疑

3州或現重大火災

受影響的是美國國家海洋及大氣總署（NOAA），NOAA屬下還有國家氣象局和一個為商業預測機構提供免費數據的龐大觀測系統。參議院監督NOAA委員會的資深參議員坎特威韋爾說，至少有880人被解僱。解僱行動碰上亞利桑那州、新墨西哥州和德州部分地區本周末預計將出現可能引致重大火災的天氣狀況。國家氣象局屬下的美國風暴預測中心表示，密西西比河下游流域下周可能會出現一輪嚴重的雷暴、冰雹甚至龍捲風。