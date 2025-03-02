美擬英語作官方語言 反移民立場凸顯

稱促進團結增效率 32州早已立法 美國白宮官員上周五透露，總統特朗普計劃簽署行政命令，首次將英語定為官方語言，以加強國家凝聚力。在過去近250年歷史中，美國從未在聯邦層面設定過全國通用的官方語言。作為長期接納世界各地移民的結果，目前美國境內有數百種語言。

推翻克林頓時期聯邦規定 目前美國有32個州通過立法，指定英語為官方語言。前總統克林頓曾頒布一項聯邦規定，要求聯邦機構和其他接受聯邦資金的單位，向非英語使用者提供語言幫助。特朗普擬以新行政命令，推翻克林頓發布的聯邦規定。新行政命令發布後，各機構仍可以用英語以外的語言提供文件和服務。把英語定為國家語言是為了促進團結，提高政府效率，並為公民參與提供途徑。

特朗普一直以來強烈反對非法移民，支持在公共生活中推動英語使用。在2015年首次競選總統期間，特朗普曾批評前佛羅里達州州長傑布‧布殊在競選過程中說西班牙語，強調美國是一個講英語的國家，而不是講西班牙語的國家。特朗普去年競選總統期間指，擔心不會說英語的移民學生在課堂上無法交流。

自今年1月20日上任以來，特朗普已簽署多項行政命令，其中包括禁止聯邦資金用於支持非法移民，最新語言政策與其強硬的反移民立場相呼應。特朗普開啟第二個總統任期後不久關閉白宮網站的西班牙語版本，X平台上的官方西班牙語帳號@LaCasaBlanca不復存在。

數百萬美國人 母語非英語 雖然美國沒有設立官方語言，但申請成為美國公民必須通過測試，證明能夠讀、寫和講英語，才能入籍美國。根據美國人口普查局的數據，大多數美國人（超過78%）在家中只講英語。但仍有數百萬美國人主要講其他語言，如西班牙語、中文和他加祿語，美國境內還存在數十種美洲原住民語言。本報綜合報道