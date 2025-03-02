烏總統在美受挫 歐洲多國續聲援

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基在白宮受挫後，仍於社交網感謝美國、美國國會及人民支持。他強調烏克蘭需要公正及持久和平，歐洲多國繼續聲援澤連斯基。

施紀賢稱堅定不移撐烏 烏克蘭外長瑟比加讚揚澤連斯基有勇氣及力量，為正義目標挺身而出。德國總理紹爾茨表示，沒有人比烏克蘭民眾更想得到和平，烏克蘭可以依靠德國及歐洲。料成為新任德國總理的默茨就表示，無論順境逆境，德國與烏克蘭並肩。

法國總統馬克龍指俄羅斯是侵略者，幫助烏克蘭並制裁俄羅斯是正確事情，英國首相施紀賢亦指出會堅定不移地支持烏克蘭。

歐盟委員會主席萊恩呼籲烏克蘭要堅強及勇敢，形容澤連斯基從不孤單。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，很明顯自由世界需要一位新領導人，強調烏克蘭是歐洲的一部分，將加強支持烏克蘭，協助烏克蘭反擊敵人。加拿大外長趙美蘭則稱，對加拿大及加國盟友來說，與澤連斯基合作、協助烏克蘭達成良好和平協議是很重要，又讚揚澤連斯基展現卓越領導才能。