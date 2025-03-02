魯比奧斥挑起敵意 澤連斯基應道歉

魯比奧指，澤連斯基應為會談變成一場鬧劇而道歉，他沒有必要到白宮挑起敵意，特朗普擅長促成交易，但態度咄咄逼人是無法讓人談判的，澤連斯基可能不想要和平協議。魯比奧亦不滿澤連斯基對萬斯的態度，當時萬斯說或許要透過外交手段通往和平與繁榮，澤連斯基反問：「JD（萬斯的名字），你所說的是甚麼樣的外交？」萬斯回擊稱對方試圖在美國媒體面前告狀是不尊重的。魯比奧說，這次互動後會議就「脫軌」了，澤連斯基積極、公開地破壞實現和平的努力，讓此前溝通過的每個人都深感沮喪，他應為浪費時間舉行會議而道歉。