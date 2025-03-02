魯比奧斥挑起敵意 澤連斯基應道歉
【本報綜合報道】美國總統特朗普與烏克蘭總統澤連斯基公開爭吵，當時在旁的美國國務卿魯比奧指澤連斯基應該道歉，是他質疑副總統萬斯提出可以循外交實現和平後，事態才失控。
魯比奧指，澤連斯基應為會談變成一場鬧劇而道歉，他沒有必要到白宮挑起敵意，特朗普擅長促成交易，但態度咄咄逼人是無法讓人談判的，澤連斯基可能不想要和平協議。魯比奧亦不滿澤連斯基對萬斯的態度，當時萬斯說或許要透過外交手段通往和平與繁榮，澤連斯基反問：「JD（萬斯的名字），你所說的是甚麼樣的外交？」萬斯回擊稱對方試圖在美國媒體面前告狀是不尊重的。魯比奧說，這次互動後會議就「脫軌」了，澤連斯基積極、公開地破壞實現和平的努力，讓此前溝通過的每個人都深感沮喪，他應為浪費時間舉行會議而道歉。
稱考慮美俄烏和談過早
魯比奧續稱，當澤連斯基準備好實現和平並且認真對待和平時，歡迎他重返白宮。他又指，不能通過辱罵讓俄羅斯坐到談判桌，甚至是探討實現和平的機會，現在考慮美俄烏是否最終舉行和平談判是為時過早。他重申，美國正在努力結束這場不可持續的衝突，現在世上唯一有機會結束這現狀的領導人是特朗普，需要給他機會去嘗試。
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