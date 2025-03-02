特朗普澤連斯基白宮鬧翻 美擬停止軍援烏克蘭

會面最後10分鐘爆爭吵 礦產協議泡湯 美國總統特朗普上周五在白宮橢圓形辦公室，與到訪的烏克蘭總統澤連斯基當眾爆發罵戰，事後更對澤連斯基下達逐客令。原定會晤後舉行的聯合記者會取消，美烏礦產協議無法簽署。美烏總統會談災難性破局收場後，特朗普批評澤連斯基不尊重美國及不希望和平，更高估了自己的籌碼。澤連斯基指爭吵對雙方均不利，但拒絕道歉。

澤連斯基是上周第三位步入白宮的歐洲國家領導人，此前法國總統馬克龍、英國首相施紀賢已與特朗普會談，雖然期間略有風波，但總體上雙方交流友好。馬克龍及施紀賢為特朗普、澤連斯基會談做好鋪墊，惟結果出乎所有人意料。接近45分鐘的會談大部分時間氣氛良好，最後10分鐘卻變成唇槍舌劍。

澤連斯基試圖敦促特朗普不要拋棄烏克蘭，並警告對方不要與俄羅斯總統普京過於親近，稱普京不可信。特朗普則回應說，普京從未違背與他的協議，還指摘澤連斯基對普京的仇恨令美方難以促成俄烏和平協議。當美國副總統萬斯為特朗普辯護後，澤連斯基抱怨美國等沒有阻止俄羅斯自2014年至2022年間不斷佔領烏克蘭領土。現場氣氛隨之變得緊張，上演二對一的舌戰。

特朗普斥用三戰作賭注 萬斯直言不諱批評澤連斯基不尊重美國，特朗普更提高聲量指摘澤連斯基沒有資格指指點點，反指對方處境糟糕。澤連斯基試圖反駁，但遭特朗普連珠炮發壓制。特朗普斥責澤連斯基拿數百萬人的生命及第三次世界大戰作賭注，並順帶把美國前總統拜登一起罵了一通，警告未來美國可能停止對烏克蘭的援助。

雙方不歡而散後，澤連斯基率烏方代表團離開橢圓形辦公室，在另一間房內開會。特朗普與幕僚評估形勢後，認為不適合談判，指示國務卿魯比奧和國家安全顧問沃爾茲通知澤連斯基等人離開。烏方代表團得悉無法繼續會談及簽署礦產協議後離開，沙律、烤雞及焦糖布甸原封不動放在午餐會議的桌上。面色陰沉的澤連斯基一言不發步出白宮，取消原定當天下午在智庫哈德遜研究所的演講。

特朗普往佛羅里達州度假前進一步抨擊澤連斯基，稱對方只想繼續戰鬥，表明美國希望和平。當澤連斯基希望實現和平時，可以再來白宮。知情人士透露，特朗普與澤連斯基口角後，下令研究是否可以暫時或完全停止向烏克蘭供應武器，烏克蘭空軍機師訓練及情報支援等或受影響。

烏總統從美飛往倫敦 美國俄烏問題特使凱洛格早前到訪基輔時，曾要求澤連斯基簽署礦產協議，但烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克提出改在白宮簽字。凱洛格以美烏總統關係有待改善為由，反對二人會面。澤連斯基及代表團乘坐的專機昨日從美國馬里蘭州安德魯斯軍事基地起飛，目的地是英國倫敦。

俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫形容，澤連斯基在白宮受到嚴厲訓斥。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，澤連斯基最大的謊言就是聲稱烏克蘭孤立無援，又形容特朗普及萬斯沒有動手教訓澤連斯基是奇迹。本報綜合報道