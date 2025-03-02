低空物流產值 10年後料破萬億

【本報綜合報道】低空經濟發展一日千里，上周四在浙江省湖州市舉行的2025物流技術大會上，中國物流與採購聯合會發表報告指，統計顯示，2024年中國新開低空物流航線超過140條。據測算，到2035年，中國無人機物流產值有望超過1萬億元人民幣（約1.08萬億港元），無人機在物流業應用市場將以每年20%的速度增長。

無人機應用 年增20% 低空物流作為低空經濟重要應用場景之一，正通過無人機等先進技術重塑物流運輸格局。目前城市開通低空物流航線主要以末端航線為主，城市內航線佔比達到新開航線總量的90%，跨省、市航線僅佔10%。北京、上海、深圳、成都等多個城市共開通了20多條速遞、外賣運輸航線，用於速遞末端配送以及運輸零售、餐飲、醫療物品等即時消費商品，為消費者提供更便利服務。

中國物流與採購聯合會總經濟師崔忠付指出，無人機配送作為新興、高效且現代化的運輸模式，不斷加快在物流業滲透進程，逐步改變着物流格局。2024年即時配送行業訂單量超過480億單。