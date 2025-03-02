最高法發布彩禮糾紛案 涉屢閃婚騙財

【本報綜合報道】最高人民法院上周五公布第二批涉彩禮糾紛典型案例，貫徹落實中央一號文件部署，進一步促推移風易俗，治理高額彩禮。當中有案例涉女方短期內多次閃婚並收取高額彩禮，被法院認定以彩禮為名，借婚姻索取財物，判令其解除婚姻關係，並返還全部彩禮8.6萬元（人民幣‧下同，約9.2萬港元）。

另包括準新郎瞞重病 其他典型案例包括，一方基於索取財物目的與另一方建立戀愛關係、作出結婚承諾，可以認定為借婚姻索取財物；有婚介機構以保證閃婚為名，向顧客收取高額服務費，應結合目的是否無法實現等合同履行情況，返還部分費用；因彩禮給付方隱瞞自身重大疾病，導致雙方未辦理結婚登記，應考慮其過錯情況對彩禮返還數額予以酌減。

最高法強調，一直高度重視婚姻家庭領域矛盾糾紛化解，充分發揮司法機關在統一裁判標準、矛盾多元調處、法治理念宣傳等工作中的職能作用；將加大力度打擊婚騙行為，堅決否定借婚姻索取財物；嚴格貫徹誠實信用原則，規制婚介機構借虛假宣傳，向迫切尋求佳偶的適婚男女收取高額服務費用；立足被雜多樣的婚姻家庭生活實際情況，準確適用彩禮返還規則。