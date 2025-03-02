河南女法官遇刺喪生 獲追授全國模範稱號

刀手不滿判決 停車場行兇 河南省漯河市郾城區人民法院立案庭副庭長、一級法官王佳佳2024年8月7日遭到一名不服判決男子持刀殺死，終年37歲。最高人民法院、人力資源社會保障部及河南省委上周五在河南鄭州市召開表彰大會，追授女死者「全國模範法官」及「河南省優秀共產黨員」稱號。

會議由河南省委副書記、省長王凱主持，場地上方掛有「追授王佳佳同志稱號表彰大會」橫額。最高人民法院黨組書記、院長張軍及河南省委書記、省人大常委會主任劉寧事前會見死者家屬，其中張軍代表最高法表示深切悼念，並讚揚王佳佳是人民法院忠誠履職盡責、嚴格公正司法模範法官。

另頒發優秀黨員 當大會開始後，張軍再次讚揚王佳佳始終牢記初心使命、永葆忠誠本色，心繫群眾、司法為民，始終站穩人民立場、一心為民司法，認真履職、恪盡職守，始終堅守法治信仰、嚴格公正司法，嚴於律己、廉潔奉公，始終恪守原則底線、永保清正廉潔。

劉寧則提指出，全省各級黨組織要廣泛深入宣傳王佳佳事迹，持續營造學習英模、崇尚英模、爭當英模濃厚氛圍，亦要支持政法機關依法履職，加強政法幹警履職安全保障，鞏固拓展政法隊伍教育整頓成果，打造黨和人民信得過、靠得住、能放心政法鐵軍。

除了發表講話，張軍與劉寧亦向王佳佳家屬頒發「全國模範法官」及「河南省優秀共產黨員」證書。河南省委常委、組織部部長王剛也宣讀追授王佳佳「河南省優秀共產黨員」稱號決定。

兇手已被執行死刑 2024年8月7日下午5時48分，王佳佳下班回家，在停車場遭到男兇手黨志軍持刀多次猛刺心臟、肝臟、頸部及大腿等，當場證實死亡。經法院同年12月審理，黨志軍被裁定故意殺人罪罪成，已被執行死刑。

資料顯示，王佳佳2011年9月通過公務員招錄考試，先後在政治處、民事審判庭等部門工作，2021年12月任立案庭副庭長，2022年3月起在立案庭從事道路交通事故損害賠償案件審判工作，單單在2023年一共審結428宗案件。自參加工作以來，她曾獲「郾城區先進政法幹警」、「先進個人」及「十佳辦案能手」等榮譽。本報綜合報道