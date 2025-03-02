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解放軍黃海北部執行任務15日
演練期間，遵義號發動攻擊，主炮開火擊沉目標。
【本報綜合報道】遼寧大連海事局上周五發布航行警告，解放軍今日起一連15日在渤海海峽黃海北部執行軍事任務，期間禁止其他船隻駛入。此外，近日由055型導彈驅逐艦遵義號、054A型導彈護衞艦衡陽號和903型綜合補給艦微山湖號組成的艦艇編隊在太平洋某海域進行航行補給、武器實射等多課目實戰化演練。
艦艇編隊進行多課目實戰化演練。
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