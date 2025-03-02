美將再對華增關稅 公安部接力炮轟

面對美國總統特朗普上周四再以藥物芬太尼問題對華揮舞「關稅大棒」，中國公安部新聞發言人前晚重申中方對此強烈不滿，堅決反對，美方應糾正錯誤做法，維護彼此禁毒合作來之不易的良好局面，回到造福兩國人民的正確軌道。

特朗普上周四宣布，由於大量毒品仍從墨加兩國流入美國，達到令人無法接受水平，當中很大部分是由中國製造及供應，故決定由周二起額外收多中國輸美產品10%關稅，連同上月初加徵10%關稅，在短短兩個月時間已加兩成關稅稅率。

公安部強調華禁毒最嚴 除了中國商務部反駁，公安部新聞發言人前晚亦強調中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底國家之一，積極與世界各國展開禁毒國際合作，並本着人道主義善意，為美應對芬太尼問題提供支持，取得顯著成效，美國芬太尼危機根源在其自身，減少國內毒品需求、加強執法合作才是治本之策，不過美方無視客觀事實，不從根本上解決毒品需求問題，卻一味向他國甩鍋推責，無助真正解決問題，也將對中美禁毒合作造成嚴重衝擊。

華去年破3.8萬宗毒品案 同日，公安部公布全國去年禁毒工作成效，2024年1月至2025年1月共破獲3.8萬宗毒品犯罪案件，繳獲28.1噸各類毒品，抓獲7名公開懸賞通緝重大涉毒逃犯。

在遏制境內外製毒源頭方面，相關部門2024年共破獲151宗製毒物品案件，查獲逾1,427噸製毒物品，同時新增列管7種易製毒化學品，增加向特定國家（地區）出口管制24種易製毒化學品。

至於推動禁毒國際合作方面，公安機關充分依託聯合國、國際刑警組織（INTERPOL）、大湄公河次區域、上海合作組織禁毒合作機制及金磚國家禁毒工作組等平台，努力推動解決國際及地區毒品問題。本報綜合報道