特朗普揚棄歐烏 戰略經濟利益大

德國基督教聯盟黨在國會聯邦議院選舉獲勝後，預計成為下任總理的基民盟黨魁默茨，馬上嘗試彰顯德國在歐盟的實力，他在選後一次論壇中表示，美國總統特朗普重返白宮帶來美歐關係地震式變化，他說：「特朗普最近的表態說明他對歐洲命運的冷漠，我很好奇在今年6月舉行的北約峰會中，我們是否還能保持北約一貫的關係？抑或要建立一個歐洲新防衞能力的形態？這方面的發展是我首要的關注。」

令默茨及其團夥不悅的是，特朗普雖然恭賀基督教聯盟黨勝選，但並沒有祝賀默茨，反而表示德國民眾是跟隨了他（特朗普）的路線才取得成功！默茨指出，他會努力和美國政府維持良好合作關係，歐美是夥伴，歐盟也是北約重要部分，大家不只是軍事聯盟，更是政治聯盟。這番表態，被歐洲主要傳媒解讀為默茨警告北約可能瀕臨解體，歐洲要為此做好準備。

留力與中國博弈 歐洲的英、法、德等當權派，如今強調俄烏議和一直是歐美共同努力及關心的問題，加上和議會牽涉歐洲重要的戰後角色，故不能缺少歐洲盟友的意見，這樣才能順利執行和議。特朗普政府若不考慮盟友的參與及意願，一意孤行，不但不能實現「令美國更偉大」，反而會是「令美國更孤立」，無法應付全球性的地緣政治問題。

如今歐洲當權派政府擔心的是，特朗普放棄烏克蘭，推給歐盟，形同脫離北約，令北約歐洲化，然後全力處理加拿大、墨西哥、南美洲及中國等更關乎美國利益的問題。

有軍政分析家認為，過去美國建立北約，其實是要做到由美國主導「排除俄羅斯並使德國受壓制」，目的是操控歐洲，更要遏阻歐盟，使其不能成為另一個挑戰美國的權力中心，以保持霸權。過去美國的新保守主義鷹派拉攏歐洲，欲進一步解體俄羅斯，但以失敗告終。如今特朗普看準時機，首先從俄烏戰爭中看到俄羅斯的軍力無法侵佔歐洲，也無意挑戰美國。另一方面，特朗普亦看清楚歐洲現今一些當權派政府，根本無法獨力支持烏克蘭及對付俄羅斯，只能接受俄烏議和。因此，華府若繼續援烏，只會增加核戰風險，如今愈早止戰並控制烏克蘭及其資源，美國得益會愈多，也更能保留實力與中國博弈。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻