紅外線照龜虎古墳青龍壁畫 揭身體輪廓背部鱗片埋泥下

【本報綜合報道】日本奈良縣高市郡明日香村阿部山的龜虎古墳推測建於古墳時代後期，以繪有青龍、白虎、朱雀、玄武彩色壁畫聞名，其中青龍壁畫由於大部分被泥土覆蓋，過去僅顯露出頭部及前腳。日本文化廳前日公布，奈良文化財研究所的研究人員利用高性能紅外相機照射青龍壁畫，首次發現青龍的身體及背部鱗片部分。

僅剩尾巴後足未顯示 文化廳指，研究人員利用長波長紅外線研究青龍壁畫，其身體及背部成功顯露出來，且龍身鱗片清晰可見，而身體前半部分的輪廓亦更加清晰，整體畫風與龜虎古墳的白虎壁畫類似，目前僅有尾巴、後足等部分仍無法清晰顯示。

青龍在中國傳統文化中是四大神獸之一，青龍為東方之神，白虎為西方之神，朱雀為南方之神，玄武為北方之神。除龜虎古墳外，同樣位於奈良縣高市郡明日香村的高松塚古墳亦繪有四大神獸。奈良文化財研究所學藝室長石橋茂登表示，與龜虎古墳相比，高松塚古墳的青龍全身更加細長，反映出不同畫師的作畫風格。