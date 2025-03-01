英美學者研動物癌症 罹患率與體形成正比

【本報綜合報道】英國統計學家和流行病學家佩托（Richard Peto）於上世紀提出「佩托悖論」，認為癌症的發生率可能與生物體中的細胞數量無關。

挑戰上世紀病毒論 由英國、美國科學家組成的研究團隊對「佩托悖論」提出挑戰，認為大型動物更容易罹患癌症。相關研究已於近日發表於《美國國家科學院院刊》。

是次研究共有3間大學參與，分別為英國雷丁大學、倫敦大學學院和美國約翰斯霍普金斯大學醫學院。科學家共分析31種兩棲類、79種鳥類、90種哺乳動物和63種爬行動物的獸醫屍檢紀錄，通過先進統計方法探究癌症發生率與體形之間的關係，同時考慮不同動物的演化過程。最終結果表明，儘管這些動物的生長模式不同，但整體趨勢是相同，即大型動物的良性和惡性腫瘤發生率普遍較高。

然而，亦有部分動物的癌症發生率遠高於或遠低於其體形預期水平，如虎皮鸚鵡體重大約只有30克，但其癌症發生率比預期的要高出40倍以上。而大象亦會進化出對抗癌症的防禦機制，最終罹患癌症機率與老虎相近。