月球背面樣本驗證 全尺度岩漿洋特徵

【本報綜合報道】由中國地質科學院地質研究所離子探針中心牽頭組成的聯合研究團隊，昨日發布嫦娥六號月球背面樣本最新研究成果，發現月球背面和正面樣本中玄武岩的成分相似，源區特徵亦驗證月球岩漿洋模型，為學界研究月球起源與演化等重大科學問題提供關鍵科學基礎。

是次研究樣本中玄武岩的主體形成年齡為28.23億年，團隊透過分析月球背面，發現月球背面有克里普物質層，且月球背面和正面樣品中玄武岩的成分相似，顯示月球形成初期應存在全月尺度岩漿洋。

不同區域結晶演化存差異 研究亦發現月球背面和正面樣本玄武岩中鉛同位素的演化路徑不同，顯示月球的不同區域在岩漿洋結晶後演化過程有差異。月球表面盆地尺度的撞擊事件，尤其是南極-艾特肯盆地的撞擊，可能改造月函的物理化學性質。

另外，中國科學院、同濟大學、賓夕凡尼亞州立大學等科學家，早前合作分析中國火星探測車祝融號數據，發現其着陸區地下10至35米處，存在多層傾斜沉積結構，這些地質特徵與地球海岸沉積物高度相似，意味火星曾長期維持適宜液態水存在的溫度和氣壓條件，屬火星中低緯度地區曾存在古代海洋的最直接地下證據。相關研究已發表於《美國國家科學院院刊》。