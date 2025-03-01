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暴雨致洪災 阿國36死40傷
阿富汗近日受惡劣天氣影響，暴雨導致洪災、山泥傾瀉及落雹，釀成至少36人死亡，40人受傷。國家災害管理局發言人周四示，受影響地區包括阿富汗西部及南部，暴雨導致山洪暴發，大片農田被淹浸，超過300間房屋被毀，鐵路因降雪而被封鎖。（綜合報道）
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