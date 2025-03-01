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美終止援助聯國愛滋防治
聯合國愛滋病規劃署等多個主要聯合國衞生計劃周四均收到來自美國國務院的終止援助通知，引發全球關注。同日有南非愛滋病基金會負責人警告，終止資助愛滋病項目可能會在未來10年導致50多萬人死於愛滋病。（綜合報道）
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