涉羅國強姦販賣人口 網紅兄弟獲解禁赴美

佛州明言不歡迎 或啟初步調查 擁有美英雙重國籍的網紅泰特（Andrew Tate）及弟弟特里斯坦（Tristan）2022年在羅馬尼亞被捕，被控強姦及販賣人口等罪名。在案件尚未審訊期間，兩人一直不能離開羅馬尼亞，直至近日終獲解除旅行禁令，現已抵達美國佛羅里達州。惟佛州州長德桑蒂斯表明，當地不歡迎兩人。

2022年於羅馬尼亞被捕 禁離境 羅馬尼亞檢方於2022年指控38歲的泰特與36歲弟弟特里斯坦，以及另外兩名女子，2021年涉嫌創立一個犯罪組織，在國內及美英兩國從事人口販賣等多項罪名。泰特與特里斯坦一同在羅馬尼亞首都布加勒斯特被捕，雙雙否認指控，一直被禁止離境。

因法律程序違規 暫未能審理 泰特及特里斯坦去年終被落案起訴，布加勒斯特法院一直沒有公布開庭日期，直至同年12月宣布暫時未能審理，理由是檢察官存在法律及程序違規問題，但不代表就此結案。直至近日，兩人獲解除旅行禁令，他們周四一起在布加勒斯特乘搭私人飛機，目的地正是佛州勞德代爾堡。羅馬尼亞執法部門強調，泰特及特里斯坦仍需接受當地司法監督，如接獲傳喚必須到場。

經過12小時，泰特及特里斯坦終於抵埗。泰特在機場重申自己與弟弟無做錯事，在證據確鑿前應被視為無罪：「我認為我與弟弟很大程度被人誤解，網上流傳很多與我們有關的意見及事情。」惟佛州檢察總長警告，該州或啟動初步調查。州長德桑蒂斯被問及對於泰特抵達佛州有何意見時，他明言：「佛州不是一個歡迎作出該類行為人士的地方。」

資料顯示，泰特是前職業自由搏擊手，因在網上教導年輕男子如何致富及吸引女性而擁有大量粉絲，與弟弟同屬總統特朗普支持者。英國傳媒月初引述消息報道，美方曾向羅馬尼亞施壓放人，遭羅馬尼亞外交部否認。本報綜合報道