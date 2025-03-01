朝試射巡航導彈 或抗議美韓軍演

金正恩現身視察 展示核遏制力 北韓周三在朝鮮半島西部海域展開戰略巡航導彈發射訓練，領袖金正恩到場視察。韓軍稱，朝方此舉或旨在武力示威，抗議定於本月舉行的韓美自由護盾聯合軍演。

訓練中發射兩枚戰略巡航導彈，沿着1,587公里的橢圓形軌道分別飛行7,961秒和7,973秒後，精準打擊靶標。從朝方發布的照片可見，導彈貼近水面低空飛行，精準打擊並炸毀低丘上的低層建築。發射訓練旨在提醒對手看清朝軍在任何空間的反擊能力和不同核運用手段的準備狀態，顯示核遏制力的可信度，確保戰略巡航導彈部隊熟練執行突然火力打擊任務。

金正恩指出，持續試驗核遏制力組成部分的可信度和運行情況並顯示其威力，就是負責任地行使戰爭遏制力。他又強調，要更堅決做好核武裝力量的臨戰態勢、為其使用做好萬全準備並以核盾牌永久維護國家主權與安全，是北韓核武裝力量的使命和本分。

南韓聯合參謀本部表示，韓軍周三提前捕捉到北韓將射彈的迹象，並於同日上午8時許追蹤和監視到北韓向西部海域發射數枚巡航導彈的動向。

韓美情報部門正就導彈具體參數進行分析。韓美正在基於鞏固的聯合防衞態勢，密切關注北韓相關動向並保持高度戒備態勢，以防北韓誤判當前安全局勢，並以壓倒性力量應對北韓任何挑釁行為。

韓機動艦隊首次營級訓練 另一方面，南韓海軍機動艦隊司令部周二起在朝鮮半島西部及南部海域展開為期3天海上訓練，是機動艦隊司令部本月1日成立以來首次實施營級訓練，麾下共9艘艦艇、1艘潛艇及13架飛機參演，演練反艦、反潛、防空作戰。針對北韓核與導彈威脅，南韓海軍神盾驅逐艦世宗大王號演練探測及追蹤彈道導彈。本報綜合報道