紹伊古晤王毅 稱多邊問題立場一致

【本報綜合報道】俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古昨天抵達北京，展開為期一天訪問。他與中國外長王毅會晤時表示，中俄在國際和地區關鍵問題上立場一致。中國外交部發言人林劍同日表示，中俄作為新時代全面戰略協作夥伴，一直保持密切高層交往。

紹伊古與王毅會晤時表示，此行受俄羅斯總統普京委託，基於中俄領導人周一通話成果，是次會談能在如此短時間內安排妥當，體現兩國雙邊對話特殊性。他強調兩國在聯合國及其安理會、二十國集團（G20）及亞太經合組織等多邊框架內保持一致立場，將為中國在相關工作中提供協助。

另與中國領導人會面 另外，中國國家主席習近平同日在北京人民大會堂會見紹伊古。習近平指出，中俄雙方各層級要保持密切溝通，弘揚永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏新時代中俄關係精神內核，不斷深化戰略協作和務實合作，助力兩國共同發展振興，也要繼續加強在國際和地區事務中的協調，充分發揮金磚國家和上海合作組織作用，鞏固全球南方團結合作大方向。紹伊古稱俄中始終相互信任、平等對話，兩國戰略合作符合雙方共同利益。

這是紹伊古在3個月內第二次訪問中國，他去年11月訪華時與王毅在北京共同主持中俄第19輪戰略安全磋商。中俄領導人日前通電話強調，中俄關係具有強大內生動力和獨特戰略價值，不針對第三方，也不受任何第三方影響。