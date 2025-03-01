澤連斯基將簽礦產協議 特朗普改口指勇敢

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基周四晚上抵達華盛頓，翌日早上在白宮與美國總統特朗普會面，並簽署美烏礦產協議。特朗普淡化日前直斥澤連斯基是獨裁者的言論，讚揚對方非常勇敢，兩人相處得很好。

特朗普指協議對烏克蘭來說是好事，而美國納稅人實際上會獲得數千億美元援烏資金的補償。他認為礦產協議將為美烏未來更可持續的關係奠定基礎，從而刺激長期繁榮，幫助烏克蘭重建國家。共和黨參議員蒂利什（Thom Tillis）強調，烏克蘭部分礦產目前由俄羅斯控制，美國向烏克蘭提供強大安全保障，對吸引私人企業投資烏克蘭礦產至關重要。共和黨參議員保羅（Rand Paul）反對與烏克蘭達成任何形式安全協議，強調應該推動結束戰爭。

缺細節 專家憂存不確定性 荷蘭萊頓大學國際法助理教授麥加里（Brian McGarry）指出，礦產協議未提及基金管理金額、時間表或細節，僅規定合作義務，但無任何具有約束力的防禦性具體承諾。美國杜克大學國際法教授邁耶（Tim Meyer）指出，礦產協議框架未提及處理爭端機制，或美國在投資基金所佔份額，令美國對基金權益存在不確定性。