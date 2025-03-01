普京讚特朗普務實 斥西方謀阻談判

美總統會見英揆 信俄不會再侵烏 美俄日前恢復中斷近3年的外交高層接觸，兩國關係有所緩和。俄羅斯總統普京周四讚揚美國總統特朗普務實，並擁有現實主義的世界觀，雙方都願意努力修復兩國關係。惟普京警告，部分西方精英仍然致力於維持世界的不穩定，試圖破壞或損害剛恢復的俄美對話。

普京在俄羅斯聯邦安全局會議上，稱讚特朗普摒棄前任總統拜登許多刻板印象和規則，放棄意識形態上的陳腔濫調，相反拜登為整個國際關係體系帶來危機。他指出，世界及國際時局瞬息萬變，但與特朗普首次接觸帶來了希望，雙方願意逐步解決全球積累的大量系統性和戰略性問題。

按照普京說法，並非所有人都樂見俄美恢復接觸，有人更試圖破壞，應該利用所有外交和情報手段消除西方干擾俄美對話的企圖。普京主張建立全球不可分割的安全體系，但不應以犧牲俄羅斯為代價。他還表示，俄羅斯從未拒絕透過和平方式解決烏克蘭危機。目前俄羅斯境內恐怖犯罪行為數量有所增加，其中大部分是烏克蘭情報機關策劃。

烏東5地區 俄拒還基輔 克里姆林宮發言人佩斯科夫強調，俄方致力於基於相互尊重和互利原則，與美國在內的國家展開對話。他重申，俄方排除就烏克蘭東部5個地區談判的可能，它們已成為俄羅斯不可分割的一部分並載入憲法。俄羅斯於2014年吞併克里米亞，2022年以公投併入頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松。俄軍控制頓涅茨克、盧甘斯克大部分地區，並佔領扎波羅熱、赫爾松及哈爾科夫部分地區。

美延長部分對俄制裁一年 特朗普在白宮會晤英國首相施紀賢，形容俄烏和平協議談判進展非常順利，並讚揚俄羅斯在談判中採取的行動。他認為和平協議將會維持，不認為普京會再次入侵烏克蘭。對於是否可以信任普京時，特朗普說「信任並核實」。特朗普又指，假如部署烏克蘭維和的英軍受到攻擊將不需要太多幫助，英國擁有出色士兵及軍隊，他們能照顧好自己。

特朗普簽署行政命令，決定延長部分針對俄羅斯的制裁措施一年至明年3月6日。時任美國總統奧巴馬於2014年3月6日簽署行政命令，制裁侵犯烏克蘭主權和領土完整的個人和組織。本報綜合報道