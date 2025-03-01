擺拍賣慘帶貨斂財 多地公安嚴打

【本報綜合報道】四川、廣西、湖北等地公安機關早前接連破獲多宗違法擺拍典型案例，均以賣慘助農、扶貧及製造對立等為噱頭，編造虛假劇情及立悲慘人設，利用虛假影片引流牟利，借機帶貨斂財。其中，四川省樂山市沙灣區破獲一個犯罪團夥，涉案金額超過400萬元人民幣（約428萬港元），已移送人民檢察院審查起訴。

沙灣區公安分局去年3月根據線索破獲上述虛假廣告案件，抓獲以先×為首3名團夥成員，他們涉嫌聘用職業演員扮演果農，擺拍大量聲稱自家果園種植杧果等，並在短片下方掛上產品鏈接，客單實際隨機轉給經銷商，收取每單三成佣金斂財。

經查，先×等人註冊皮包公司，通過在多個短片平台註冊帳號及認證，偽裝成正規企業發展代理，組織團隊編造發布虛假訊息，以國家精準扶貧噱頭，透過拍攝虛假貧困視頻及直播賣慘等虛假宣傳引流，造自身助農解困及良心商家的善良人設，博取大眾同情心，讓消費者以為是幫扶農戶，事實上是中間商賺差價。辦案人員坦言，同類案件存在發現難、取證難及定性難三重挑戰，亟須法律、技術及平台多方協同治理。