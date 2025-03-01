去年反腐查92中管幹部 全國2.5萬人主動投案

全國紀檢監察機關去年共立案87.7萬宗，留置3.8萬人，對88.9萬人給予黨紀政務處分，其中金融領域1.7萬人、國有企業9.4萬人、煙草系統3,147人、醫藥領域6萬人。全國紀檢監察機關共對2.6萬名行賄人員立案，立案審查3,375名紀檢監察幹部、對3,917人給予黨紀政務處分。中央紀委國家監委直接查辦督辦3,430宗群眾身邊不正之風和腐敗問題，全國共查處70.5萬宗相關問題，對53萬人給予黨紀政務處分，1.6萬人移送檢察機關。