防極端飯圈 微博解散運動員「超話」

包括乒乓球游泳跳水健兒

「超話」是超級話題的簡稱，為微博推出的一項功能，擁有共同興趣的人可集合在一起形成圈子，粉絲可藉此與明星偶像溝通。據報道，目前不止是樊振東、孫穎莎、王楚欽等乒乓球運動員的微博超話被關閉，部分游泳、跳水等項目運動員，如張雨霏、潘展樂、全紅嬋等人的微博超話也已關閉。