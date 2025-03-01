防極端飯圈 微博解散運動員「超話」
【本報綜合報道】社交平台微博周四宣布，為保障運動員專注訓練和比賽，避免體育極端「飯圈」行為波及到運動員，微博積極履行平台責任，與其他互聯網平台採取統一行動，進行必要產品調整，決定解散相關運動員「超話」。
包括乒乓球游泳跳水健兒
「超話」是超級話題的簡稱，為微博推出的一項功能，擁有共同興趣的人可集合在一起形成圈子，粉絲可藉此與明星偶像溝通。據報道，目前不止是樊振東、孫穎莎、王楚欽等乒乓球運動員的微博超話被關閉，部分游泳、跳水等項目運動員，如張雨霏、潘展樂、全紅嬋等人的微博超話也已關閉。
體育「飯圈」亂象近來持續受關注，在剛結束的深圳乒乓球亞洲盃上出現侮辱、詆毀中國國家隊運動員的言行。國家體育總局乒羽中心周三強烈譴責，將會同相關部門嚴打現場辱罵運動員的極端粉絲、借機煽動網民情緒的自媒體博主等惡意行為。國家體育總局同日轉載評論批評，相關亂象破壞體育行業聲譽，其深層次後果是扭曲體育精神、弱化體育功能，特別是容易給青年一代帶來認知偏差。
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