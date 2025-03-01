拐賣17童 余華英伏法 受害人家屬：盼着這天

婦人余華英被控拐賣17名兒童案，去年底在貴州省重審二審維持死刑判決，經最高人民法院核准，貴州省貴陽市中級人民法院昨日依照法定程序對余華英執行死刑，檢察機關依法派員臨場監督。

法院經審理查明，余華英為謀取非法利益，於1993年至2003年期間分別夥同他人，在貴州省、重慶市、雲南省等地流竄拐賣兒童。貴陽市中級人民法院去年10月25日作出一審刑事判決，以拐賣兒童罪判處她死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。余華英不服提出上訴，貴州省高級人民法院經二審審理，去年12月裁定駁回上訴，維持原判，並報請最高人民法院核准。

執行前獲安排見近親 最高人民法院經覆核，依法核准余華英死刑。貴陽市中級人民法院在執行死刑前，安排余華英會見了近親屬，保障被執行罪犯的合法權利。受害人楊妞花的姐姐同日在直播中回應指，事情來得太突然，有點激動；並稱「都是盼着等着這一天的，畢竟她害了這麼多家庭」，又感謝大家的陪伴。

余華英1963年生於雲南省大理州鶴慶縣，婚後戶籍遷往重慶市大足縣（今大足區）。丈夫因盜竊服刑期間，余華英結識了一名木匠，當時雙方都有家庭和孩子，依然同居並誕下一名男嬰。余華英誕下私生子後把他賣走，從此踏上人販子的不歸路。本報綜合報道