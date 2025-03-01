春季多呼吸道傳染病 籲做好校園防控

早發現早處置

腺病毒家族包含7個亞屬和超過116個型別。其中，3型和7型是中國兒童急性呼吸道感染的主要致病原，常在託兒機構、學校引發聚集性疫情。該病毒全年可傳播，北方地區冬春高發，南方地區春夏風險上升。感染者常出現發燒、咳嗽等症狀，嚴重時可發展為肺炎。中國疾控中心副研究員彭質斌表示，防範腺病毒，早發現、早處置是關鍵。學校和託兒機構需嚴格落實健康監測；詳細記錄因病缺勤學生情況並上報；學生出現症狀後，應立即佩戴口罩並送醫或居家觀察；確診後需隔離至症狀消失，避免交叉感染。