輔導員中飽私囊 呃學生逾3萬學費

【本報綜合報道】河南省鄭州食品工程職業學院咖啡學院多名學生早前獲校方一名輔導員告知，只需透過其繳付學費，可從中省下部分費用，於是紛紛轉錢。由於校方依舊催繳學費，他們發現自己受騙。涉案輔導員私自收取學費逾3萬元（人民幣‧下同，約3.21萬港元），上周四已被警方以涉嫌詐騙罪刑拘。

有受害學生透露，輔導員舒×曾稱只要透過其繳交學費，可減免700元（約749港元），導致多人中招。另一名學生表示，他之前獲得6,000元（約6,420港元）「勵志獎學金」，與其他同學一同被舒×叫到辦公室，以學校需要重新分配獎學金為由，要求眾人把錢轉到輔導員銀行帳戶，獎學金至今下落不明。