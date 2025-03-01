柯文哲獲暫解禁見 商辦亡父後事

【本報綜合報道】台北前市長柯文哲涉京華城等弊案遭羈押禁見，其父過世後他聲請解除禁見和通訊，與家屬討論治喪事宜。台北地方法院周四開庭調查後，裁定對柯文哲母親、妻子、弟弟、妹妹4人解除禁見至下月10日。台北看守所則稱，昨日「二二八事件」78周年是法定假日，故不辦理接見，最快下月2日可辦理。

柯文哲的父親柯承發本月17日病逝，家屬定於下月10日舉辦告別式，柯文哲日前透過律師遞交聲請解除禁見和通訊。台北地方法院周四召開調查庭，提解在押的柯文哲到庭，並傳喚其母何瑞英和其妻陳佩琪說明。何瑞英稱丈夫生病時，經常問「文哲在哪裏」。陳佩琪則表示，何瑞英去年開始心智退化了很多，希望柯文哲獲解除禁見至4月2日。

妻以「二二八事件」喻柯 陳佩琪同日在社交平台以1947年「二二八事件」比喻柯文哲，形容他坐冤獄，「二二八事件」從未離開過。民進黨團回應指，柯文哲最沒資格說這種話，因為他都拿來當作政治消費，對不起台灣的民主，故絕對不能類比，也請他們停止消費此事。