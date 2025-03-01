華使稱派艦近澳洲演習正常

中國海軍艦隊上周在塔斯曼海實彈演習，惟未提早通知，引發澳洲關切。中國駐澳洲大使肖千接受訪問時首次開腔回應，表示中國沒理由為事件道歉，又認為澳洲毋須擔憂。他稱中國沒理由對澳洲構成威脅，一些較強大的國家向世界各地派遣海軍是正常現象。（綜合報道）