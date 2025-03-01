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美卿譴責泰強迫40維人返華
美國國務卿魯比奧周四發表聲明，強烈譴責泰國強迫至少40名維吾爾人返回中國，指他們在中國缺乏正當程序權利，並指維族人在中國遭受迫害、強迫勞動和酷刑。魯比奧並敦促所有維吾爾人尋求庇護的國家政府，不要強迫維族人返回中國。（綜合報道）
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