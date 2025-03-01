美3‧4再增10%關稅 華斥卸責堅決反對

指打擊芬太尼不力 墨加同被加徵 美國總統特朗普周四以中國、墨西哥及加拿大打擊藥物芬太尼不力為由，宣布由本月4日起額外收多中國輸美產品10%關稅，在短短兩個月時間加幅達到20%，由同日起恢復徵收墨西哥及加拿大進口商品兩成半關稅。中國商務部發言人昨重申，中方是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底國家之一，美方威脅再次加徵關稅行為純屬甩鍋推責，無助於解決自身問題，還會加劇美企及消費者負擔，破壞全球產業鏈穩定。

上月1日，特朗普簽署行政命令，在當時關稅基礎之上加徵中國部分輸美產品一成關稅，由下周二起徵收墨西哥及加拿大進口商品25%關稅，其中收取加拿大能源產品10%關稅。針對中國一成附加關稅同月生效，針對墨加兩國關稅則獲寬免30天。北京同月公布對美部分進口商品加徵10%至15%關稅，受影響商品包括煤炭、液化天然氣（LNG）及農業機械等。

美稱下月2日落實對等關稅 相隔不足一個月，特朗普周四在自家社交平台Truth Social公布，大量毒品仍從墨加兩國流入美國，達到令人無法接受水平，當中很大部分是由中國製造及供應，不能允許相關禍害損害國家，故此決定額外加徵中國輸美產品再多一成關稅，由下周二起如期徵收墨加進口商品關稅。除了談及中墨加，他亦強調4月2日如期落實對等關稅措施。

在白宮接受提問時，特朗普談及為何加徵中國商品關稅，反問在場記者是否感到困惑。他補充，「是之前的10%加10%，這是兩個10%」，即等於20%。在北京，商務部發言人昨表示中方對此堅決反對，希望美方不要一錯再錯，盡快回到通過平等對話妥善解決分歧正確軌道。他強調如美方一意孤行，中方將採取一切必要反制措施，捍衞自身合法權益。

墨西哥總統辛鮑姆則稱，特朗普擁有自己溝通方式，希望與美達成協議，在美方開始徵收關稅當天公布其他消息。加拿大總理杜魯多則說，加方正努力達成協議，不過警告華府舉動或導致即時及極端強烈回應。有經濟學家警告，美國徵收中墨加關稅，將導致當地物價上升。

海康威視入稟冀解禁令遭拒 另外，美國聯邦通訊委員會（FCC）2022年11月針對中國視像監控設備製造商海康威視生產監控及電訊設備發出禁令，不得在未經授權情況下銷往美國。海康威視隨後尋求解除禁令，直至周四遭到美國上訴法院駁回。本報綜合報道