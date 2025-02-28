特朗普急推和議 全面顛覆俄歐烏

美國總統特朗普重返白宮之後，立即與俄羅斯總統普京尋求和解，上台不足一個月美俄就在沙特首都利雅得舉行會談，為特朗普與普京峰會作準備；同時迫令烏克蘭總統澤連斯基就華府推動議和的努力，以及美國日後的支持，交出珍貴土地和資源，而且基本上不接納歐洲、烏克蘭參與俄烏議和，這無疑令它們感到震驚。

不過，熟悉俄羅斯官方的軍政專家及傳媒，同樣反映克里姆林宮領導層、外交官、軍隊高層、企業家及傳媒高層，都被這急速的變化驚醒，在內部要進行討論及作出重大調整。首先是克宮頒布指令，所有傳媒須放棄一直以來視美國為最大敵人、歐洲是其附庸的政治立場及說詞，社會上羞辱特朗普的圖像亦不容許張貼。

華府拉攏西方盟友仇視和對抗俄羅斯的日子似乎已成過去，不過，在有政治影響力的俄羅斯政經圈子，還是有不少揣測及爭議。樂觀的已經拿出旅行證件和西方信用卡作準備，期待制裁很快便會結束；過去與撤走了的西方企業合夥的，也期望新資金到來。他們認為普京3年的堅持和努力取得勝利，而特朗普也會得益，畢竟他是一個逐利的商人。

緩兵之計 隨時翻臉 但持悲觀態度的就提醒大家不要高興得太早，因為特朗普還未能擺平歐盟鷹派政府及澤連斯基政府，它們還會是議和的攔路虎。也有意見認為，特朗普和歐盟是在扮黑臉白臉，議和只是緩兵之計，使俄國樂不可支，因而作出巨大的妥協讓步，但他們幾年後又會捲土重來。更有人認為，特朗普根本只是傀儡，就像他上一個總統任期，一直被深層政府擺布一樣，議和只是把戲，特朗普到了適當時機就會與俄羅斯翻臉。盎格魯撒克遜人從來就是想盡辦法遏制斯拉夫民族以保霸權，所以，做盎格魯撒克遜人的朋友，會比做盎格魯撒克遜人的敵人更危險。

無論樂觀還是悲觀的一方，都肯定同意俄烏議和一定要符合莫斯科的根本利益，將烏克蘭去軍事化和去納粹化，俄羅斯可保留已佔領的土地。今次俄羅斯上下一心，希望和談成功，因為人民也厭戰了。但正正由於俄羅斯在戰場上節節勝利，他們期望的特普峰會，是像1945年7月戰勝納粹德國後的波茨坦會議，普京和特朗普以雙贏的勝利者姿態，以及互相承認是代表世界強國的平等身份會面。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻