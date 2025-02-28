NASA模型 精確小行星軌迹 排除地球受撞擊

美國太空總署（NASA）早前利用阿特拉斯小行星撞擊陸地最後預警系統（ATLAS），發現一顆編號為「2024 YR4」的小行星，可能會在2032年撞上地球。經過兩個月不斷觀測，NASA近日公布最新研究表明，「2024 YR4」可能出現的位置範圍已經距離地球愈來愈遠，撞擊機率已降至0.0017%。

破壞力如近8萬億噸炸藥

2024 YR4是一顆直徑在40至90米之間的小行星，由於體積頗大，若撞擊地球將會造成嚴重破壞，可以釋放相當於7.8萬億噸TNT炸藥的能量。去年12月27日，位於智利的ATLAS首次向美國天文組織小行星中心報告2024 YR4的威脅。各國天文學家隨即利用望遠鏡對其追蹤觀測，由聯合國成立的兩個國際小行星應對小組亦着手討論應對方案。