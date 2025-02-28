慕尼黑機場罷工 勢撤1600航班

由於加薪談判周二未與資方達成共識，德國慕尼黑機場人員決定由昨日至今日發起48小時罷工，預料需取消約1,600班航班。中國駐慕尼黑總領事館周三提醒，機場及周邊交通營運恐受重大影響，中國國航昨日從慕尼黑往返北京及上海航班均已取消。（綜合報道）