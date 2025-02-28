兩岸國際

韓去年逾23萬人出生 35萬人亡

南韓統計廳周三公布，全國2024年出生人口為23.83萬人，同比增加3.6%，屬時隔9年首次止跌回升。分析指，這與1990年至1995年間出生男女開始結婚生育，以及婚姻需求在新冠疫情過後恢復有關。另外，全國去年死亡人口為35.84萬人，較出生人口多出12萬人。（綜合報道）
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