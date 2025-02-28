美爆麻疹疫情 10年來首錄死亡

美國德州爆發麻疹疫情，目前病例已達124宗，大部分確診患者年齡介乎5至17歲，其中一名兒童死亡，是美國近10年來首宗麻疹死亡個案。死者來自德州西部拉伯克，他生前未接種過麻疹疫苗，其他感染個案大部分亦是兒童，當中只有5人未接種麻疹疫苗。（綜合報道）