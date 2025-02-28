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教宗病情改善 能稍處理公務
教宗病情引起全球信眾關注。（Getty Images圖片）
【本報綜合報道】梵蒂岡周三表示，天主教教宗方濟各雙肺感染肺炎留院，病情已有改善，腎功能不足的情況亦有所緩解，血液指標穩定，沒有出現新的呼吸道問題。
梵蒂岡指，電腦掃描顯示方濟各的肺炎情況正常，健康正持續改善，能夠正常飲食及在病房內活動，能處理一些公務。
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