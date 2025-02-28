瀾湄6國會議結束 同意合作遏電騙運毒

瀾滄江—湄公河綜合執法安全合作中心（瀾湄執法合作中心）周二至周三，在中國雲南省昆明市舉辦第二屆瀾湄區域犯罪形勢分析圓桌會議，重點圍繞電訊詐騙、毒品、新型犯罪等跨國犯罪問題展開深入分析及研討。

中國公安部、柬埔寨內政部國家警察總署、老撾公安部和國防部、緬甸內政部、泰國皇家警察、越南公安部及聯合國毒罪辦、國際刑警組織及東盟警察組織代表參與會議。與會各方對瀾湄執法合作中心作為瀾湄六國執法合作平台所發揮的重要作用表示讚賞，並充分肯定犯罪形勢分析圓桌會議機制在打擊跨國犯罪方面取得的積極成果。

會議指出，當前瀾湄地區跨國犯罪形勢依然嚴峻複雜，犯罪手法不斷翻新，突出表現在電訊詐騙猖獗，並與網上賭博、人口販運、洗錢等犯罪相互交織，不僅嚴重危害民眾利益，也對區域社會穩定構成重大挑戰。與會代表一致認為，加強訊息共享、深化聯合執法、提升執法打擊能力是應對跨國犯罪重要舉措。

圓桌會議進一步凝聚瀾湄六國執法機關合作共識，為未來聯合打擊跨國犯罪奠定基礎，各方將繼續加強情報交流及聯合執法行動，共同維護瀾湄區域安全與穩定。圓桌會議舉行期間，瀾湄執法合作中心組織中、柬、老、緬、泰、越執法部門代表聯合啟動「平安瀾湄行動2025」。

疑處電騙區 20日本人蹤杳 緬甸克倫民族軍周三透露，20名疑身處電騙園區日本人目前下落不明。日本內閣官房長官林芳正同日強調，政府非常重視，將與海外偵查機構密切協作。由2月14日開始，克倫民族軍與其他武裝組織連日搜查緬甸電騙園區，已有約600人通過泰國轉移到各自國家。克倫民族軍發言人指，抓捕部分電騙疑犯相信只是低層管理人員，部分人身體狀況不佳，甚至精神失常。本報綜合報道