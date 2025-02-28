美總統主持內閣會議 擬大裁員 挺馬斯克

【本報綜合報道】美國總統特朗普周三主持首次內閣會議，宣布進一步削減政府支出並計劃大規模裁員，由有份出席會議的特朗普顧問、領導政府效率部富商馬斯克主導。特朗普承認部分閣員稍為不同意馬斯克，特朗普出言維護，指馬斯克為此作出許多犧牲，更表明若有人不滿馬斯克，會立刻趕走他們。

馬斯克在會議上稱自己只是為政府提供技術支援，負責協助削減政府規模和成本，而政府效率部主要目標旨在解決華府巨額財政赤字，強調若不嘗試努力削減成本，美國將面臨破產。他又表示，有信心今年能將目前6.7萬億美元（約52.3萬億港元）的總預算，削減至1萬億美元（約7.8萬億港元）。

新的備忘錄要求各政府機構須於下月13日前提交具體裁員計劃，但未具體說明裁員人數，特朗普稱環保署署長澤爾丁（Lee Zeldin）已提議削減該部門超過1.5萬名員工中的65%，另有消息人士指，美國魚類及野生動物管理局，以及印第安人事務局亦已被要求做好裁員高達四成的準備。

此外，美聯社一名攝影師，路透社、赫芬頓郵報、德國《每日鏡報》各有一名記者被禁止採訪內閣會議。