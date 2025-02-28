特朗普妻女不和 知情者透露細節
【本報綜合報道】美國總統特朗普的妻子梅拉妮亞和繼女伊萬卡不和已久，英媒周三引述知情人士披露有關細節，形容兩人敵對關係醜陋且持久。
時任白宮幕僚長需介入調解
報道指，梅拉妮亞2005年與特朗普結婚時僅34歲，與當時23歲的特朗普長女伊萬卡年齡接近，為兩人紛爭種下禍根。特朗普2016年入主白宮後，梅拉妮亞和伊萬卡權力鬥爭更加凸顯，例如為辦公空間到出國旅行，甚至某些政策問題爭吵。
由於需陪伴兒子巴倫完成學業，梅拉妮亞2017年初未隨特朗普立即搬入華盛頓，令伊萬卡暫時承擔第一夫人職責。伊萬卡當時提出將白宮東翼「第一夫人辦公室」改名為「第一家庭辦公室」，令梅拉妮亞非常憤怒。兩人關係在2018年變得非常緊張，令時任白宮幕僚長凱利被迫介入調解。
儘管伊萬卡目前已決定退出政壇，她仍盡可能與梅拉妮亞同場出席場合，渴望在特朗普的生活中保持存在感。消息人士形容：「梅拉妮亞會很惱火，因為伊萬卡只會出現在國宴等場合。這將會是新的戰爭。」素來注重私隱的梅拉妮亞曾稱呼自己的繼女為「公主」，指摘對方不斷在網上發文是不專業。
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