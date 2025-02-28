特朗普妻女不和 知情者透露細節

儘管伊萬卡目前已決定退出政壇，她仍盡可能與梅拉妮亞同場出席場合，渴望在特朗普的生活中保持存在感。消息人士形容：「梅拉妮亞會很惱火，因為伊萬卡只會出現在國宴等場合。這將會是新的戰爭。」素來注重私隱的梅拉妮亞曾稱呼自己的繼女為「公主」，指摘對方不斷在網上發文是不專業。